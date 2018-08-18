Роналду - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Кьево"

Новичок "Ювентуса" нападающий Криштиану Роналду дебютирует в составе туринского клуба в матче 1-го тура серии А против "Кьево". 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля, подписав 4-летний контракт.

Состав "Ювентуса": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Коста, Роналду.

Отметим, Роналду уже забивал за "Ювентус" в матче против молодежной команды "бьянконери" (8:0).

Напомним, португалец ранее выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "королевского клуба" он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.