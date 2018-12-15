Роналду - в старте "Ювентуса" на матч с "Торино"

"Ювентус" и "Торино" объявили составы на матч 16-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут форвард "бьянконери" Криштиану Роналду и нападающий "быков" Андреа Белотти.

Состав "Ювентуса": Перин - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру - Джан, Пьянич, Матьюиди - Дибала, Манджукич, Роналду.

Состав "Торино": Сиригу - Аина, Иззо, Нкулу, Джиджи, Ансальди - Базелли, Ринкон, Мейте - Дзадза, Белотти.

"Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 43 очка после 15 туров. "Торино" с 22 баллами располагается на 6-й строчке.

Все о чемпионате Италии - здесь