Роналду - в старте "Ювентуса" на матч с "Торино"

"Ювентус" и "Торино" объявили составы на матч 16-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут форвард "бьянконери" Криштиану Роналду и нападающий "быков" Андреа Белотти.
Состав "Ювентуса": Перин - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру - Джан, Пьянич, Матьюиди - Дибала, Манджукич, Роналду.
Состав "Торино": Сиригу - Аина, Иззо, Нкулу, Джиджи, Ансальди - Базелли, Ринкон, Мейте - Дзадза, Белотти.
"Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 43 очка после 15 туров. "Торино" с 22 баллами располагается на 6-й строчке.
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