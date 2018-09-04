Роналду угрожает судебным иском телекомпании за скандальный репортаж о его девушке

Форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду угрожает телекомпании Mediaset за репортаж о его возлюбленной Джорджине Родригес, информирует AS.

В эфире телеканала Telecinco, входящего в группу Mediaset, вышел сюжет о том, что девушка перестала общаться со своей семьей, вступив в отношения с португальским футболистом. В репортаже отмечается, что Родригес не навещает ни 82-летнюю бабушку, которая была ей как мать, ни отца, который живет в Аргентине и перенес инсульт.

Данный сюжет сильно возмутил Роналду, который поручил своим адвокатам отправить письмо в Mediaset, угрожая судебным иском, чтобы помешать вещателю транслировать сюжеты на эту тему.

Сообщается, что Mediaset воспринял угрозу очень серьезно и запретил своим репортерам дальнейшее расследование истории вокруг Джорджины и ее семьи. У Роналду и Родригес есть общая дочь Эва Мария, которая родилась в ноябре прошлого года.