Роналду стал первым игроком, который забил 400 голов в топ-5 европейских чемпионатах

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил мяч в ворота "Дженоа" в матче чемпионата Италии. Этот гол стал для него 400-м в топ-5 европейских лигах.

Португалец стал первым футболистом, которому покорился этот показатель. В ведущих национальных чемпионатах на данный момент он провел 497 игр. Второе место занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого 388 мячей.

33-летний Роналду забил свой пятый мяч за "Ювентус" в чемпионате Италии. До этого он 311 раз забил в чемпионате за "Реал" и 84 раза - за "Манчестер Юнайтед".

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