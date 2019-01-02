Роналду стал первым человеком в мире, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Инстаграме

Количество подписчиков нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в Инстаграме достигло 150 миллионов. 33-летний португалец стал первым человеком, преодолевшим подобную отметку.

На втором месте располагается популярная певица Селена Гомес (144,5 миллиона), на третьем - ее коллега Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Среди футболистов более 100 миллионов человек подписаны на нападающего "ПСЖ" Неймара (108,9 миллионов), а также форварда "Барселоны" Лионеля Месси (105,1 миллиона).

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за "Ювентус", забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Все о чемпионате Италии - здесь