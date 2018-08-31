Роналду сообщил, что не приедет в Монако, в день церемонии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил УЕФА, что не прилетит в Монако, лишь за несколько часов до начала церемонии, которая прошла в минувший четверг. Об этом в интервью АР рассказал президент УЕФА Александр Чеферин. Португалец должен был получить призы лучшему нападающему сезона и за самый красивый гол. Возможно, Роналду обиделся, что в борьбе за звание лучшего игрока его обошел Лука Модрич. "О причинах пусть скажет сам Криштиану", - не стал вдаваться в подробности Чеферин. (Александр БОБРОВ)