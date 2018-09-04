Роналду - самый высокооплачиваемый игрок серии А. Отрыв от второго места - космос!

Портал Football Italia опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. Первое место в этом рейтинге занимает новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду - его годовая зарплата составляет 31 миллион евро.

Примечательно, что 33-летний португалец по этому показателю значительно опережает занимающего вторую строчку форварда "Милана" Гонсало Игуаина (более чем в три раза меньше - 9,5 миллиона евро). Тройку лучших по этому показателю занимает партнер Роналду по старой синьоре, соотечественник Игуаина Пауло Дибала (6 миллионов евро).

В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец. Лучшим среди местных игроков является вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

Самые высокооплачиваемые игроки серии А

Игрок Клуб Зарплата* Криштиану Роналду "Ювентус" 31 Гонсало Игуаин "Милан" 9,5 Пауло Дибала "Ювентус" 7 Миралем Пьянич "Ювентус" 6,5 Дуглас Коста "Ювентус" 6 Джанлуиджи Доннарумма "Милан" 6 Леонардо Бонуччи "Ювентус" 5,5 Эмре Джан "Ювентус" 5 Лоренцо Инсинье "Наполи" 4,6 Мауро Икарди "Интер" 4,5

* - сумма в миллионах евро