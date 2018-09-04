12:12 | Футбол — Италия

Роналду - самый высокооплачиваемый игрок серии А. Отрыв от второго места - космос!

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - самый высокооплачиваемый игрок серии А в сезоне-2018/19. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - самый высокооплачиваемый игрок серии А в сезоне-2018/19. Фото AFP

Портал Football Italia опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. Первое место в этом рейтинге занимает новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду - его годовая зарплата составляет 31 миллион евро.

Примечательно, что 33-летний португалец по этому показателю значительно опережает занимающего вторую строчку форварда "Милана" Гонсало Игуаина (более чем в три раза меньше - 9,5 миллиона евро). Тройку лучших по этому показателю занимает партнер Роналду по старой синьоре, соотечественник Игуаина Пауло Дибала (6 миллионов евро).

В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец. Лучшим среди местных игроков является вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

Самые высокооплачиваемые игроки серии А

Игрок Клуб Зарплата*
Криштиану Роналду "Ювентус" 31
Гонсало Игуаин "Милан" 9,5
Пауло Дибала "Ювентус" 7
Миралем Пьянич "Ювентус" 6,5
Дуглас Коста "Ювентус" 6
Джанлуиджи Доннарумма "Милан" 6
Леонардо Бонуччи "Ювентус" 5,5
Эмре Джан "Ювентус" 5
Лоренцо Инсинье "Наполи" 4,6
Мауро Икарди "Интер" 4,5

* - сумма в миллионах евро

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