Роналду - самый высокооплачиваемый игрок серии А. Отрыв от второго места - космос!

Портал Football Italia опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. Первое место в этом рейтинге занимает новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду - его годовая зарплата составляет 31 миллион евро.
Примечательно, что 33-летний португалец по этому показателю значительно опережает занимающего вторую строчку форварда "Милана" Гонсало Игуаина (более чем в три раза меньше - 9,5 миллиона евро). Тройку лучших по этому показателю занимает партнер Роналду по старой синьоре, соотечественник Игуаина Пауло Дибала (6 миллионов евро).
В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец. Лучшим среди местных игроков является вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.
Самые высокооплачиваемые игроки серии А
|Игрок
|Клуб
|Зарплата*
|Криштиану Роналду
|"Ювентус"
|31
|Гонсало Игуаин
|"Милан"
|9,5
|Пауло Дибала
|"Ювентус"
|7
|Миралем Пьянич
|"Ювентус"
|6,5
|Дуглас Коста
|"Ювентус"
|6
|Джанлуиджи Доннарумма
|"Милан"
|6
|Леонардо Бонуччи
|"Ювентус"
|5,5
|Эмре Джан
|"Ювентус"
|5
|Лоренцо Инсинье
|"Наполи"
|4,6
|Мауро Икарди
|"Интер"
|4,5
* - сумма в миллионах евро