Роналду с семьей сфотографировался на стадионе "Ювентуса"

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду в Инстаграме опубликовал фотографию со стадиона туринцев. На снимке 33-летний португлец запечатлен в компании с матерью Долорес Авейру, своей девушкой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану-младшим.

"Счастливы", - говорится в подписи к снимку.

Накануне, 16 июля, форвард был представлен в качестве игрока "Ювентуса". Он перешел в итальянский гранд из "Реала" 10 июля. По данным transfermarkt.de, "бьянконери" заплатили мадридцам за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 17 Июл 2018 в 12:42 PDT

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