Роналду рассказал, почему покинул "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что всегда будет помнить время, проведенное в "Реале". 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Я сделал много хороших вещей в "Реале", - приводит слова Роналду France Football. - Всегда буду помнить те невероятные моменты, которые я испытал вместе со своими партнерами по команде. Но после девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время что-то менять. В последнее время я чувствовал, что отношение президента клуба Флорентино Переса ко мне изменилось, оно стало не таким, как в начале. Он хотел, чтобы я остался, но в то же время и сказал, что мой отъезд не станет проблемой.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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