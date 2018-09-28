Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не имеет отношения к истории с изнасилованием американки Кэтрин Майорги. По его словам, девушка хочет обогатиться за его счет.

- Это ложь, она хочет прославиться за счет моего имени, - заявил Роналду во время трансляции в Инстаграме. - Но такие ситуации - часть моей работы.

Ранее Spiegel опубликовал статью об изнасиловании. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.