Роналду показал фото с первой тяжелой тренировки в "Ювентусе"

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду в Твиттере опубликовал фотографию с первой тренировки в составе туринского клуба. Накануне 33-летний португалец и другие футболисты, выступавшие за свои сборные на ЧМ-2018, вышли из отпуска.

"Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена!", – подписал Роналду фотографию с одноклубниками.

Напомним, 33-летний португалец перешел в итальянский гранд из "Реала" 10 июля. По данным transfermarkt.de, "бьянконери" заплатили мадридцам за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

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