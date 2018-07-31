Роналду показал фото с первой тяжелой тренировки в "Ювентусе"

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду в Твиттере опубликовал фотографию с первой тренировки в составе туринского клуба. Накануне 33-летний португалец и другие футболисты, выступавшие за свои сборные на ЧМ-2018, вышли из отпуска.
"Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена!", – подписал Роналду фотографию с одноклубниками.
Напомним, 33-летний португалец перешел в итальянский гранд из "Реала" 10 июля. По данным transfermarkt.de, "бьянконери" заплатили мадридцам за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.
Primeiro treino duro. Trabalho feito!👍🏽💪🏽 pic.twitter.com/MhHauAGPuM– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 июля 2018 г.
👍🏃♂️😁☀️– JuventusFC (@juventusfc) 31 июля 2018 г.
📸 La gallery della seduta mattutina al JTC ➡️ https://t.co/va8rcou5IM #ForzaJuve pic.twitter.com/FCvQRKvpwJ
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