Роналду поет в "Ювентусе". Видео

Новичок "Ювентуса" нападающий Криштиану Роналду спел для своих одноклубников. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

Сегодня главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард дебютирует за новый клуб в матче 1-го тура серии А против "Кьево", который состоится завтра.

Роналду ранее выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, в составе которого дважды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.