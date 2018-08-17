Роналду поет в "Ювентусе". Видео

Новичок "Ювентуса" нападающий Криштиану Роналду спел для своих одноклубников. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.
Ronaldo's Juventus initiation 😂 (via @miralem_pjanic) pic.twitter.com/HKxGYeVKWU– Bleacher Report (@BleacherReport) 17 августа 2018 г.
Сегодня главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард дебютирует за новый клуб в матче 1-го тура серии А против "Кьево", который состоится завтра.
Роналду ранее выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, в составе которого дважды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.