Роналду подаст в суд на Spiegel за статью об изнасиловании

Адвокаты нападающего Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel, который ранее опубликовал статью об изнасиловании Кэтрин Майорги. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.