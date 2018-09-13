Роналду откроет шестой отель в Париже

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет своей шестой отель под брендом "CR7" в Париже в 2021 году, сообщает Goal.com.

С 2016 года действуют два отеля из этой сети: в Лиссабоне и родном городе Роналду, Фуншале, который является столицей острова Мадейра.В 2020 откроются отели в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

Португалец планирует увеличить империю на следующий год после этого, добавив отель в Париже на 210 комнат. Он должен быть простроен на "Левом береге" города – в южной части реки Сены.

Как и в случаях с остальными пятью отелями, 60 миллионов инвестиций возьмут на себя в равных долях Роналду и португальская отельная группа Pestana.