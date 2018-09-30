Роналду опубликовал фото из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Наполи"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фото после матча с "Наполи". Его команда победила со счетом 3:1.
- Отличная победа для великолепной команды, - написал португалец. - Давайте продолжать так же все вместе.
В этом матче нападающий не забил, но принял участие во всех трех голах своей команды.
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Grande vittoria di un gruppo fantastico! Avanti cosi, tutti insieme #finoallafine
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Сен 2018 в 11:55 PDT
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