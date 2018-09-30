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Роналду опубликовал фото из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Наполи"

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фото после матча с "Наполи". Его команда победила со счетом 3:1.

- Отличная победа для великолепной команды, - написал португалец. - Давайте продолжать так же все вместе.

В этом матче нападающий не забил, но принял участие во всех трех голах своей команды.

Все о чемпионате Италии - здесь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande vittoria di un gruppo fantastico! Avanti cosi, tutti insieme #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Сен 2018 в 11:55 PDT

 

Ювентус - Наполи

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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