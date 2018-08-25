Роналду не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые с января

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог забить в матче 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:0). В игре первого тура против "Кьево" (3:2) он также не забил. Форвард не забивает в двух матчах чемпионата подряд впервые с января. В "Ювентус" он перешел летом из "Реала". В маридском клубе он забил 18 голов в десяти последних играх чемпионата Испании подряд, последний раз ему не удалось отличиться 3 февраля в матче с "Леванте" (2:2), а дважды подряд в ла лиге Роналду не забил 7 и 13 января против "Сельты" (2:2) и "Вильярреала" (0:1). Тогда безголевая серия футболиста составила три матча - до этогоо он также не смог оразить ворота "Барселоны" (0:3) 23 декабря 2017 года.