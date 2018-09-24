Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в понедельник вечером, сообщает Marca. Португалец, как и другие игроки туринской команды, отказались от посещения мероприятия из-за плотного графика "Юве".

В воскресенье "зебры" сыграли с "Фрозиноне" (2:0), а уже в среду состоится еще один матч серии А - против "Болоньи".

Роналду является одним из трех претендентов на звание лучшего игрока года. На награду ФИФА также претендуют Мохамед Салах и Лука Модрич.