Роналду не помнит, как забил свой супергол

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 10-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (2:1) отметил, что команда заслужила победу игрой во втором тайме. Также он подчеркнул, что не помнит, как забил первый мяч.

- Это была сложная игра. Тренер предупреждал об этом, и мы показали хорошую отдачу, - приводит Sky Sport Italia слова Роналду. - Во втором тайме создали больше возможностей и заслужили победу.

Я не очень хорошо помню свой гол, мне придется его пересмотреть. Все произошло быстро.

Супергол Роналду. Видео