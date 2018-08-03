Роналду не хочет вспоминать о "Реале" и отписался от клуба в соцсетях

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду отписался от "Реала" в Инстаграме. Как отмечает Marca, 33-летний португалец при этом остался фолловером бывших одноклубников и тренеров Карло Анчелотти и Зинедина Зидана.

В текущее трансферное 33-летний Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

Ожидается, что Роналду дебютирует за туринцев в традиционном товарищеском матче с молодежкой "Юве". Игра запланирована на 12 августа в Виллар-Перозе – родной коммуне семьи президента туринского клуба Андреа Аньелли.

Роналду является одним из самых популярных пользователей Инстаграма со 138 миллионами подписчиками.