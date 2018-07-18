Роналду дебютирует за "Ювентус" 12 августа

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит International Champions Cup, который пройдет с 20 июля по 12 августа и матч против звезд MLS 1 августа. Эту информацию ESPN подтвердили в пресс-службе туринского клуба.

Помимо 33-летнего португальца в вышеназванных турнирах не выступят и другие игроки "Юве", которые участвовали в плей-офф чемпионата мира-2018.

Ожидается, что Роналду дебютирует за "Ювентус" в традиционном товарищеском матче с молодежкой "Юве". Игра запланирована на 12 августа в Виллар-Перозе – родной коммуне семьи президента туринского клуба Андреа Аньелли.