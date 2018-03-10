Роналдо: "Для меня большая честь быть на открытии Зала славы "Интера"

Бывший нападающий "Интера" Роналдо поделился эмоциями от включения в Зал славы миланского клуба, отметив, что команда во времена его выступления заслуживала большего. Также в Зал славы вошли Вальтер Дзенга, Хавьер Санетти и Лотар Маттеус.

– Для меня большая честь быть на открытии Зала славы "Интера", – цитирует Роналдо Football Italia. – Благодарю тех, кто проголосовал за меня. Особенно хочу выразить благодарность экс-президенту Массимо Моратти и его семье. Именно он привел меня в этот клуб. Тогда мы боролись со всеми конкурентами, но еще и с коррумпированной системой, о которой стало известно позже. Мы заслуживали гораздо большего.