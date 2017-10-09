Роналдинью: "В следующем сезоне "Милан" станет еще сильнее"

Бывший полузащитник "Милана" Роналдинью считает, что со временем команда станет сильнее. Вместе с тем, бразилец признал, что "россонери" будет сложно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18.

- Думаю, в следующем году они станут еще сильнее, - цитирует итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио Роналдинью. - Попасть в Лигу чемпионов будет сложно, но для клуба с такой историей, как у "Милана", возможно все.

Когда я был в Милане, не мог подумать, что Сильвио Берлускони и Массимо Моратти (бывшие владельцы "Милана" и "Интера". - Прим. "СЭ") продадут свои клубы. Я был счастлив здесь. Посмотрим, что будет с командой теперь.

Напомним, Роналдинью выступал за "Милан" с 2008 по 2011 год.

После семи туров чемпионата Италии "россонери" занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 9 очков.