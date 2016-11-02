Роналд де Бур: "Мой брат не хотел, чтобы "Интер" покупал Габриэля Барбозу"

Роналд де Бур, брат экс-наставника "Интера" Франка де Бура, объяснил, почему тот был уволен из миланского клуба. По его словам, у сторон разошлись мнения по поводу усиления команды.

– Конечно, я разочарован, как и Франк, – цитирует Calciomercato Роналда де Бура. – Он хотел остаться, он был мотивирован. Я думал, что в Италии он будет успешен, но все пошло не так. Франк не мог воплотить свои идеи на практике. Нужно принять во внимание много аспектов. В "Интере" слишком много игроков.

От 7 – 8 футболистов Франк хотел избавиться, но "Интер" вместо этого купил еще двоих, включая Габигола. "Интеру" он не нужен. Франк не хотел его подписывать. Этот трансфер – только вопрос бизнеса, не более того. А Франку не давали сосредоточиться только на футболе. Мы ошибались, думая, что "Интер" хорошая команда для Франка.