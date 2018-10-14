Ромелу Лукаку: "Ювентус" - одна из лучших команд Европы"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что считает "Ювентус" одной из лучших команд Европы. 25-летний бельгиец также не исключил своего перехода в какой-либо клуб из серии А.

- "Ювентус" - отличный проект, - сказал Лукаку в интервью La Gazzetta dello Sport. - Это одна из лучших команд Европы. У них отличный тренер и выдающиеся игроки в каждой линии. Конечно, выделяется Криштиану Роналду, но я слежу и за другими. Дибала становится все сильнее, а также хорош Дуглас Коста.

Переход в серию А? Почему бы и нет. Возможно, так и случится.

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