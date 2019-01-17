"Рома" желает заполучить Миранду

Бразильский защитник "Интера" Миранда в ближайшее время может сменить клубную прописку и перейти в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом будет шестимесячная аренда игра в римский клуб. Сам Миранда недоволен своим игровым временем, а "Роме" нужна замена Озану Кабаку, перешедшему в "Штуттгарт". Также у римского клуба травмирован бразильский игрок обороны Жуан Жезус, и это вынуждает руководство "волков" искать новых футболистов.

В текущем сезоне Миранда сыграл в 10 матчах за черно-синих, результативными действиями 34-летний футболист отметиться не сумел.