12:53 | Футбол — Италия

"Рома" желает заполучить Миранду

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Бразильский защитник "Интера" Миранда в ближайшее время может сменить клубную прописку и перейти в "Рому", сообщает Corriere dello Sport. 

Отмечается, что наиболее оптимальным вариантом будет шестимесячная аренда игра в римский клуб. Сам Миранда недоволен своим игровым временем, а "Роме" нужна замена Озану Кабаку, перешедшему в "Штуттгарт". Также у римского клуба травмирован бразильский игрок обороны Жуан Жезус, и это вынуждает руководство "волков" искать новых футболистов.

В текущем сезоне Миранда сыграл в 10 матчах за черно-синих, результативными действиями 34-летний футболист отметиться не сумел.

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