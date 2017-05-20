"Рома" забила 5 голов "Кьево"

"Рома" обыграла "Кьево" в матче 37-го тура чемпионата Италии - 5:3. Римляне сократили отставание от "Ювентуса" до одного очка, но туринцы провели на один поединок меньше.

Чемпионат Италии

Серия A

37-й тур

"Кьево" - "Рома" - 3:5 (2:2)

Голы: Кастро, 15 (1:0). Эль-Шаарави, 28 (1:1). Инглезе, 37 (2:1). Салах, 42 (2:2). Эль-Шаарави, 58 (2:3). Салах, 76 (2:4). Джеко, 83 (2:5). Инглезе, 86 (3:5).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Гамберини (Фрэ, 57), Каччаторе, Бирса, Радованович, Кастро (Пеллиссьер, 46), Бастьен, Депаоли, Инглезе (Виньято, 87).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Паредес, Джеко (Тотти, 86), Эль-Шаарави (Наингголан, 71), Салах (Перотти, 82).

Предупреждения: Кастро, 15. Радованович, 47.

Судья: Дамато.