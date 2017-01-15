"Рома" вырвала победу у "Удинезе"

"Рома" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии вырвала победу у "Удинезе" (1:0). Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил Раджа Наингголан. На данный момент римский клуб на одно очко оставет от лидера чемпионата Италии – "Ювентуса", который имеет 2 игры в запасе.

В других матчах серии А "Сассуоло" с крупным счетом обыграл "Палермо" (4:1), "Сампдория" и "Эмполи" поделили очки, не сумев забить друг другу ни одного мяча, "Наполи" сломил сопротивление "Пескары" (3:1), "Лацио" обыграл "Аталанту" (2:1).

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Удинезе" - "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Наингголан, 12 (0:1).

Нереализованный пенальти: Джеко (Рома), 18 (мимо)

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Кумс (Эвандру, 74), де Пауль, Видмер, Янкто (Перица, 52), Фофана, Теро, Сапата (Халльфредссон, 69).

"Рома": Щенсны, Фасио, Жуан Жезус, Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти (Тотти, 63).

Предупреждения: Жуан Жезус, 40. Фелипе, 75. Фофана, 77.

Судья: Дамато.

15 января. Удине. Dacia Arena.

"Сассуоло" - "Палермо" - 4:1 (2:1)

Голы: Куайсон, 9 (0:1). Матри, 15 (1:1). Рагуза, 24 (2:1). Матри, 66 (3:1). Политано, 83 (4:1).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Лирола, Аквилани, Маццителли, Матри (Данкан, 82), Рагуза, Берарди (Политано, 77), Риччи (Дефрель, 65).

"Палермо": Посавец, Рисполи, Витьелло (Морганелла, 46), Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Куайсон (Балог, 78), Бруну Энрике, Несторовски, Эмбало (Диаманти, 61).

Предупреждения: Куайсон, 34. Маццителли, 47. Лирола, 71. Гольданига, 74.

Судья: Маццолени.

15 января. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium – Citta del Tricolore".

"Сампдория" - "Эмполи" - 0:0

Нереализованный пенальти: Мчедлидзе (Эмполи), 31 (вратарь)

"Сампдория": Пуджони, Реджини, Педру Перейра, Шкриньяр, Паломбо, Альварес (Джуричич, 81), Прат (Фернандеш, 68), Линетти, Торрейра, Муриэль (Квальярелла, 85), Шик.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Чосич (Коста, 56), Лаурини, Сапонара, Кроче, Диуссе, Крунич (Тельо, 90+1), Мчедлидзе, Марилунго (Пуччарелли, 65).

Предупреждения: Паломбо, 29. Линетти, 39. Педру Перейра, 39. Чосич, 39. Диуссе, 89. Мчедлидзе, 90.

Судья: Чели.

15 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Наполи" - "Пескара" - 3:1 (0:0)

Голы: Тонелли, 47 (1:0). Хамшик, 49 (2:0). Мертенс, 85 (3:0). Капрари, 90+4 - с пенальти (3:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 86), Хюсай, Тонелли, Хамшик, Зелиньски (Аллан, 65), Жоржинью, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 80).

"Пескара": Биссарри, Кода, Крешенци, Жупарич, Мемушай, Кристанте, Верре (Митрицэ, 70), Бенали, Бруно (Форнасьер, 64), Джилардино (Черри, 72), Капрари.

Предупреждения: Кода, 40. Тонелли, 43. Бенали, 44.

Судья: Гавиллуччи.

15 января. Неаполь. Стадион San Paolo.

"Лацио" - "Аталанта" - 2:1 (1:1)

Голы: Петанья, 21 (0:1). Милинкович-Савич, 45+1 (1:1). Иммобиле, 68 - с пенальти (2:1).

"Лацио": Маркетти, Раду, де Фрай, Баштуш, Билья, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Габаррон, 55), Фелипе Андерсон (Уоллас, 82), Милинкович-Савич, Иммобиле (Джорджевич, 86).

"Аталанта": Бериша, Конко (Грасси, 28), Мазиелло, Зуканович (Д`Алессандро, 78), Кальдара, Конти, Гомес, Куртич (Палоски, 74), Спинаццола, Фройлер, Петанья.

Предупреждения: Иммобиле, 21. Пароло, 43. Конти, 55. Лулич, 58. Билья, 87. Милинкович-Савич, 88. Грасси, 90+3.

Судья: Пайретто.

15 января. Рим. Стадион Olimpico.