"Рома" в гостях проиграла "Удинезе"

"Рома" с минимальным счетом уступила "Удинезе" в матче 13-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол забил нападающий Родриго де Пауль.

"Рома" с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. "Удинезе" располагается на 16-й строчке, имея в активе 12 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Удинезе" - "Рома" - 1:0 (0:0)

Гол: де Пауль, 54.

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Самир (Пеццелла, 70), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест, Бехрами, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Мачис, 79), Пуссетто (Д`Алессандро, 90+5).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Сантон, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Дзаньоло, 79), Эль-Шаарави, Шик (Джеко, 71), Клайверт (Дженгиз Юндер, 64).

Предупреждения: де Пауль, 64. Бехрами, 65.

Судья: Фаббри.

24 ноября. Удине. Стадион "Dacia Arena".

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