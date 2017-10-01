"Рома" в гостях обыграла "Милан"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Милан" со счетом 2:0. Это пятая победа римлян подряд во всех турнирах и четвертая победа кряду в противостоянии с "Миланом".

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Милан" – "Рома" – 0:2 (0:0)

Голы: Джеко, 72 (0:1). Флоренци, 77 (0:2).

"Милан": Дж. Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Билья, Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич (Кутроне, 79), Борини (Бонавентура, 84), Андре Силва.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас (Жуан Жезус, 86), Бруну Перес, Де Росси, Стротман (Пеллегрини, 30), Наингголан, Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 78).

Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 34. Джеко, 51. Билья, 62.

Удаление: Хакан Чалханоглу, 80.

Судья: Банти (Италия).