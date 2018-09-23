"Рома" уступила "Болонье", "Лацио" обыграл "Дженоа"

"Болонья" обыграла "Рому" (2:0) в матче пятого тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Федерико Матьелло и Федерико Сантандер.

В параллельном матче другой римский клуб "Лацио" обыграл "Дженоа" - 4:1. Дубль сделал Чиро Иммобиле. "Кьево" на своем поле уступил "Удинезе" (0:2).

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Болонья" - "Рома" - 2:0 (1:0)

Голы: Маттьелло, 36 (1:0). Сантандер, 59 (2:0).

"Болонья": Скорупски, Де Майо, Данилу Ларанжейра, Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Сванберг (Мбай, 61), Надь, Сантандер (Дестро, 82), Крейчи, Фальчинелли (Оквонково, 68).

"Рома": Ольсен, Фасио (Коларов, 64), Маркано, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте (Пасторе, 54), Ло.Пеллегрини, Джеко, Перотти, Клюйверт (Дженгиз Юндер, 59).

Предупреждения: Де Росси, 30. Кристанте, 33. Фасио, 63. Ло.Пеллегрини, 79. Мбай, 90+1. Де Майо, 90+3.

Судья: Масса (Италия).

23 сентября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

"Лацио" - "Дженоа" - 4:1 (2:0)

Голы: Кайседо, 7 (1:0). Иммобиле, 23 (2:0). Пентек, 46 (2:1). Милинкович-Савич, 53 (3:1). Иммобиле, 89 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Касерес, Ачерби, Уоллас, Марушич (Габаррон, 86), Лукас, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Бадель, 72), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле.

"Дженоа": Маркетти, Кришито, Сполли (Куаме, 27), Зуканович, Гюнтер, Бираски, Хильемарк, Ромулу (Лазович, 57), Бесса, Медейруш (Сандру, 62), Пентек.

Предупреждения: Сполли, 11. Бесса, 45+1. Бадель, 80.

Судья: Абиссо (Италия).

23 сентября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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"Лацио" - "Дженоа" - 4:1 (2:0)

Голы: Кайседо, 7 (1:0). Иммобиле, 23 (2:0). Пентек, 46 (2:1). Милинкович-Савич, 53 (3:1). Иммобиле, 89 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Касерес, Ачерби, Уоллас, Марушич (Габаррон, 86), Лукас, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Бадель, 72), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле.

"Дженоа": Маркетти, Кришито, Сполли (Куаме, 27), Зуканович, Гюнтер, Бираски, Хильемарк, Ромулу (Лазович, 57), Бесса, Медейруш (Сандру, 62), Пентек.

Предупреждения: Сполли, 11. Бесса, 45+1. Бадель, 80.

Судья: Абиссо (Италия).

23 сентября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Турнирная таблица чемпионата.