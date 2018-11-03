"Рома" сыграла вничью с "Фиорентиной" перед матчем с ЦСКА

"Рома" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Италии. В составе "фиалок" отличился хавбек Жордан Верету, у римлян голом отметился защитник Алессандро Флоренци.

"Рома" и "Фиорентина" набрали по 16 очков: римляне занимают седьмое место в турнирной таблице, "фиалки" - шестое.

"Рома" сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 7 ноября в Москве.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Фиорентина" - "Рома" - 1:1 (1:0)

Голы: Верету, 32 - с пенальти (1:0). Флоренци, 85 (1:1).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Дабо, 73), Верету, Жерсон, Миральяс (Фернандес, 53), Симеоне (Пьяца, 78), Кьеза.

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Пеллегрини, Дзаньоло (Кристанте, 67), Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт, 55), Дженгиз Юндер (Шик, 74).

Предупреждения: Н`Зонзи, 28. Фасио, 36. Бираги, 67. Верету, 77. Пеллегрини, 87. Витор Угу, 89.

Судья: Банти.

03 ноября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

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