"Рома" сыграла вничью с "Аталантой". Ригони сделал дубль, на счету Пашалича - результативная передача

"Рома" сыграла вничью с "Аталантой" в домашнем матче второго тура чемпионата Италии. В составе гостей дубль на счету арендованного у "Зенита" Эмилиано Ригони. В моменте со вторым забитым мячом игроку ассистировал бывший полузащитник "Спартака" Марио Пашалич.

Оба игрока провели на поле все 90 минут, для Ригони игра против "Ромы" стала дебютной за "Аталанту".

GOAL Rigoni!! Roma 1-2 Atalanta pic.twitter.com/GqHpzRJ6ef – Serie A News (@TransfersCalcio) 27 августа 2018 г.

GOAL Rigoni!! Roma 1-3 Atalanta pic.twitter.com/pyipdXgWmQ – Serie A News (@TransfersCalcio) 27 августа 2018 г.

"Аталанта" и "Рома" имеют по четыре очка и занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

"Рома" - "Аталанта" - 3:3 (1:3)

Голы: Пасторе, 2 (1:0). Кастань, 19 (1:1). Ригони, 22 (1:2). Ригони, 38 (1:3). Флоренци, 60 (2:3). Манолас, 82 (3:3).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Шик, 73), Де Росси, Пасторе, Кристанте (Н`Зонзи, 46), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Джеко, Дженгиз Юндер.

"Аталанта": Голлини, Паломино, Аднан, Джимсити, Кастань, Манчини (Толой, 64), Пашалич, Вальцания (де Рон, 54), Пессина (Хатебур, 50), Сапата, Ригони.

Предупреждения: Н`Зонзи, 58. Джимсити, 81. Толой, 82.

Судья: Фаббри.

27 августа. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".