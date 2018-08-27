23:25 27 августа | Футбол — Италия

"Рома" сыграла вничью с "Аталантой". Ригони сделал дубль, на счету Пашалича - результативная передача


"Рома" сыграла вничью с "Аталантой" в домашнем матче второго тура чемпионата Италии. В составе гостей дубль на счету арендованного у "Зенита" Эмилиано Ригони. В моменте со вторым забитым мячом игроку ассистировал бывший полузащитник "Спартака" Марио Пашалич

Оба игрока провели на поле все 90 минут, для Ригони игра против "Ромы" стала дебютной за "Аталанту".

"Аталанта" и "Рома" имеют по четыре очка и занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Италии соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А 

2-й тур 

"Рома" - "Аталанта" - 3:3 (1:3)

Голы: Пасторе, 2 (1:0). Кастань, 19 (1:1). Ригони, 22 (1:2). Ригони, 38 (1:3). Флоренци, 60 (2:3). Манолас, 82 (3:3). 

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Шик, 73), Де Росси, Пасторе, Кристанте (Н`Зонзи, 46), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Джеко, Дженгиз Юндер.

"Аталанта": Голлини, Паломино, Аднан, Джимсити, Кастань, Манчини (Толой, 64), Пашалич, Вальцания (де Рон, 54), Пессина (Хатебур, 50), Сапата, Ригони.

Предупреждения: Н`Зонзи, 58. Джимсити, 81. Толой, 82. 

Судья: Фаббри.

27 августа. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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