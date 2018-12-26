"Рома" - "Сассуоло": прямая видеотрансляция. Live!

"Рома", занимающая 10-е место в чемпионате Италии, в среду, 26 декабря проведет матч 18-го тура чемпионата Италии против бывшей команды своего главного тренера Эузебио Ди Франческо "Сассуоло". Руководством римлян недовольно работой Ди Франческо, и этот матч может стать для тренера определяющим. "Сассуоло" имеет в активе на одно очко больше и располагается на 8-й строчке. Начало матча - 20.00.

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