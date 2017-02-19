"Рома" разгромила "Торино" и обогнала "Наполи"

В матче 25-го тура чемпионата "Рома" разгромила "Торино" со счетом 4:1. Римский клуб набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, обогнав "Наполи".

Чемпионат Италии

Серия A

25-й тур

"Рома" – "Торино" – 4:1 (2:0)

Голы: Джеко, 10 (1:0). Салах, 17 (2:0). Паредес, 65 (3:0). Макси Лопес, 84 (3:1). Наингголан, 90+1 (4:1).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас (Фермален, 74), Жуан Жезус, Бруну Перес, Эмерсон, Стротман (Тотти, 82), Наингголан, Паредес, Джеко (Перотти, 90), Салах.

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Бойе, 70), Базелли, Лукич, Ляич (Макси Лопес, 79), Яго Фальке (Итурбе, 58), Белотти.

Предупреждения: Лукич, 55. Бенасси, 61.

Судья: Гвида.

19 февраля. Рим. Стадион "Олимпико".