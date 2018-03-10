"Рома" разгромила "Торино"

"Рома" переиграла "Торино" в матче 28-го тура чемпионата Италии (3:0). Туринская команда потерпела третье поражение кряду.

Римляне идут на 3-м месте в турнирной таблице, а туринцы - на 9-м.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Рома" - "Торино" - 3:0 (0:0)

Голы: Манолас, 56 (1:0). Де Росси, 73 (2:0). Пеллегрини, 90+3 (3:0).

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Де Росси (Пеллегрини, 84), Стротман (Гоналон, 89), Наингголан, Флоренци, Эль-Шаарави, Шик, Дженгиз Ундер (Жерсон, 76).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Баррека, 71), Моретти, Ансальди, Нкулу, Ринкон, Акуа (Эдера, 80), Базелли, Яго Фальке (Ньянг, 68), Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Де Росси, 8. Ансальди, 36. Базелли, 87.

Судья: Мареска.

9 марта. Рим. Стадион "Олимпико".