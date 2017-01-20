"Рома" разгромила "Сампдорию" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Рома" в матче 1/8 финала Кубка Италии разгромила "Сампдорию" со счетом 4:0. Голы забили Раджа Наингголан (дубль), Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави.

В четвертьфинале, который пройдет, 1 февраля подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Чезены".

Кубок Италии

1/8 финала

"Рома" - "Сампдория" - 4:0 (1:0)

Голы: Наингголан, 39 (1:0). Джеко, 47 (2:0). Эль-Шаарави, 61 (3:0). Наингголан, 90 (4:0).

"Рома": Алиссон, Фасио, Мариу Руй (Эмерсон, 78), Жуан Жезус, Рюдигер, Бруну Перес, Де Росси, Наингголан, Паредес, Джеко (Тотти, 62), Эль-Шаарави (Перотти, 67).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Додо II (Павлович, 78), Чигарини, Джуричич, Фернандеш, Линетти (Прат, 68), Муриэль, Будимир (Шик, 62).

Судья: Кальварезе.

19 января. Рим. Стадион Olimpico.