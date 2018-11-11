"Рома" разгромила "Сампдорию"

"Рома" с разгромным счетом победила "Сампдорию" в матче 12-го тура чемпионата Италии (4:1). Дублем отметился нападающий Стефан Эль-Шаарави.

Римляне набрали 19 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Клуб из Генуи с 15 баллами занимает 12 строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Рома" - "Сампдория" - 4:1 (1:0)

Голы: Жуан Жезус, 19 (1:0). Шик, 59 (2:0). Эль-Шаарави, 72 (3:0). Дефрель, 89 (3:1). Эль-Шаарави, 90+3 (4:1).

"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Дзаньоло, 78), Эль-Шаарави, Шик (Джеко, 68), Клайверт (Дженгиз Юндер, 81).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Рамирес, Прат (Янкто, 46), Линетти (Сала, 69), Виейра, Капрари (Ковнацки, 80), Дефрель.

Предупреждения: Линетти, 18. Флоренци, 40.

Судья: Иррати.

11 ноября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Кьево" и "Болонья" сыграли вничью (2:2).

"Кьево" - "Болонья" - 2:2 (2:1)

Голы: Сантандер, 3 (0:1). Меджорини, 20 - с пенальти (1:1). Оби, 45 (2:1). Орсолини, 56 (2:2).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Хетемай (Лерис, 68), Радованович, Оби (Пеллиссьер, 87), Депаоли, Кийен, Меджорини (Бирса, 64), Стемпиньски.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра (Гонсалес, 71), Мбай, Калабрези (Поли, 46), Хеландер, Джемаили (Орсолини, 46), Пульгар, Сванберг, Паласио, Сантандер, Крейчи.

Предупреждения: Меджорини, 5. Бани, 15. Калабрези, 19. Хеландер, 37. Крейчи, 51. Кийен, 61.

Судья: Орсато.

11 ноября. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

"Эмполи" победил "Удинезе" (2:1).

"Эмполи" - "Удинезе" - 2:1 (1:0)

Голы: Зайц, 41 (1:0). Капуто, 51 (2:0). Пуссетто, 81 (2:1).

Нереализованный пенальти: де Пауль, 79 (мимо)

"Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта, Ди Лоренцо, Акуа, Зайц (Ла Гумина, 60), Беннасер, Крунич (Бриги, 82), Траоре (Весели, 90+1), Капуто.

"Удинезе": Муссо, Ваге, Самир (Мачис, 64), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Д`Алессандро, 83), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 21. Мандрагора, 24. Фофана, 40. Крунич, 45+1.

Судья: Джакомелли.

11 ноября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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