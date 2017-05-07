"Рома" разгромила "Милан" на выезде

"Рома" на выезде обыграла "Милан" в 35-м туре чемпионата Италии - 4:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Эдин Джеко, еще по одному голу в составе римлян забили Стефан Эль-Шаарави и Даниэле Де Росси.

Эта победа позволила команде сохранить за собой второе место в турнирной таблице. "Волки" опережают "Наполи" на одно очко. В следующем туре "Рома" примет на своем поле "Ювентус", от коротого отстает на семь очков.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Милан" - "Рома" - 1:4 (0:2)

Голы: Джеко, 8 (0:1). Джеко, 28 (0:2). Пашалич, 76 (1:2). Эль-Шаарави, 78 (1:3). Де Росси, 87 - с пенальти (1:4).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Ванджони (Окампос, 69), Де Шильо, Фернандес (Бертолаччи, 46), Соса (Гомес, 88), Деулофеу, Пашалич, Сусо, Лападула.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Жуан Жезус, Эмерсон, Де Росси, Наингголан (Гренье, 72), Паредес, Джеко (Бруну Перес, 84), Перотти (Эль-Шаарави, 60), Салах.

Предупреждения: Ванджони, 48. Лападула, 59. Бертолаччи, 63. Манолас, 63. Окампос, 77.

Удаление: Палетта, 86.

Судья: Риццоли.

7 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".