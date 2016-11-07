"Рома" разгромила "Болонью", Салах оформил хет-трик

"Рома" разгромила "Болонью" в матче 12-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Все три гола в составе римлян провел полузащитник Мохамед Салах. Столичная команда набрала 26 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя "Милан".
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
"Рома" – "Болонья" – 3:0 (1:0)
Голы: Салах, 13 (1:0). Салах, 62 (2:0). Салах, 71 (3:0).
"Рома": Щенсны, Фасио, Жуан Жезус, Рюдигер (Паредес, 57), Бруну Перес (Жерсон, 77), Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти, Салах (Эль-Шаарави, 85).
"Болонья": Да Коста, Крафт, Феррари, Хеландер, Масина (Торосидис, 84), Джемаили, Таидер (Пульгар, 65), Крейчи, Вивиани, Надь, Умар (Дестро, 50).
Предупреждение: Паредес, 64.
Судья: Джакомелли).
Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/