"Рома" разгромила "Болонью", Салах оформил хет-трик

"Рома" разгромила "Болонью" в матче 12-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Все три гола в составе римлян провел полузащитник Мохамед Салах. Столичная команда набрала 26 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя "Милан".

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Рома" – "Болонья" – 3:0 (1:0)

Голы: Салах, 13 (1:0). Салах, 62 (2:0). Салах, 71 (3:0).

"Рома": Щенсны, Фасио, Жуан Жезус, Рюдигер (Паредес, 57), Бруну Перес (Жерсон, 77), Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти, Салах (Эль-Шаарави, 85).

"Болонья": Да Коста, Крафт, Феррари, Хеландер, Масина (Торосидис, 84), Джемаили, Таидер (Пульгар, 65), Крейчи, Вивиани, Надь, Умар (Дестро, 50).

Предупреждение: Паредес, 64.

Судья: Джакомелли).

Рим. Стадион "Олимпико".