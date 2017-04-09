"Рома" разгромила "Болонью", "Милан" забил четыре мяча "Палермо"

В матче 31-го тура серии А "Болонья" на своем поле уступила "Роме" – 0:3. По голу забили Федерико Фасио, Мохамед Салах и Эдин Джеко. С тем же счетом "Удинезе" победил дома "Дженоа" (3:0).

"Милан" разгромил приехавший к нему в гости "Палермо" – 4:0. По мячу записали на свой счет Сусо, Марио Пашалич, Карлос Бакка и Жерар Деулофеу. Красно-черные поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Интер".

"Удинезе" идет 11-м, "Дженоа" опустился на 16-ю строчку. "Рома" – вторая, "Болонья" расположилась на 14-й позиции. "Палермо" остался в зоне вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Болонья" – "Рома" – 0:3 (0:2)

Голы: Фасио, 25 (0:1). Салах, 41 (0:2). Джеко, 75 (0:3).

"Болонья": Миранте, Гастальделло, Крафт, Майетта (Торосидис, 76), Масина, Джемаили, Крейчи, Верди (Ди Франческо, 46), Пульгар, Надь (Петкович, 63), Дестро.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас (Фермален, 78), Жуан Жезус, Рюдигер, Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко (Тотти, 85), Эль-Шаарави (Перотти, 65), Салах.

Предупреждения: Манолас, 38. Стротман, 69. Майетта, 69. Джемаили, 75. Петкович, 85.

Судья: Дамато.

9 апреля. Болонья. Стадион "Ренато Далль'Арра".

"Милан" – "Палермо" – 4:0 (3:0)

Голы: Сусо, 6 (1:0). Пашалич, 19 (2:0). Бакка, 37 (3:0). Деулофеу, 70 (4:0).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Романьоли, Калабрия, Соса (Локателли, 59), Куцка, Деулофеу (Лападула, 76), Пашалич, Бакка, Сусо (Антонелли, 72).

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Анджелкович (Ционек, 72), Гонсалес, Гольданига (Трайковски, 67), Пеццелла, Яяло, Чочев, Бруну Энрике (Шаллаи, 54), Диаманти, Несторовски.

Предупреждения: Гольданига, 5. Пашалич, 20. Гонсалес, 23. Ционек, 75.

Удаление: Гонсалес, 83.

Судья: Ди Белло.

9 апреля. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

"Удинезе" – "Дженоа" – 3:0 (2:0)

Голы: де Пауль, 20 (1:0). Сапата, 31 (2:0). Рубинью, 49 – в свои ворота (3:0).

"Удинезе": Карнезис, Анджелла, Данилу Ларанжейра (Эрто, 79), Самир (Габриэл Силва, 56), Халльфредссон, Агьеманг-Баду, де Пауль, Видмер, Лукас Эванжелиста (Фелипе, 68), Теро, Сапата.

"Дженоа": Рубинью, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони (Мигел Велозу, 70), Кофи, Хильемарк (Палладино, 55), Лаксальт, Нтчам, Морозини (Пандев, 55), Симеоне.

Предупреждения: Бурдиссо, 46. Лукас Эванжелиста, 60. Кофи, 82. Габриэл Силва, 87.

Судья: Марьяни.

9 апреля. Удине. Стадион "Дачия Арена".