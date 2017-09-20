"Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Джеко и двум автоголам

"Рома" в гостях одержала крупную победу над "Беневенто" (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Италии. Для хозяев поля это поражение стало пятым подряд. В составе римской команды дублем отметился Эдин Джеко. Боснийский форвард забил два мяча во второй игре серии А подряд. Еще два мяча игроки "Беневенто" Фабио Лучони и Лоренцо Венути отправили в свои ворота.

Благодаря этой победе "Рома" поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Беневенто" продолжает занимать 20-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

"Беневенто" - "Рома" - 0:4 (0:2)

Голы: Джеко, 22 (0:1). Лучони, 35 - в свои ворота (0:2). Джеко, 52 (0:3). Венути, 74 - в свои ворота (0:4).

"Беневенто": Белец, Лучони, Венути, Лазар (Париджини, 64), Летиция, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Бруну Перес, Гоналон, Стротман, Пеллегрини (Жерсон, 68), Джеко, Перотти (Флоренци, 75), Дженгиз Ундер (Эль-Шаарави, 46).

Предупреждения: Ди Кьяра, 57. Париджини, 84.

Судья: Фаббри.

20 сентября. Беневенто. Стадион "Чиро Вигорито".