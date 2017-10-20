"Рома" рассчитывает построить свой стадион к 2021 году

Генеральный директор "Ромы" Мауро Бальдиссони надеется, что клуб построит свой стадион в 2021 году. Из-за бюрократических проволочек строительство арены не раз откладывалось.

– Не все зависит от нас, – цитирует La Repubblica Бальдиссони. – Есть местные органы, которые работают, а мы ждем ответа. Новая спортивная инфраструктура необходима самой стране. А мы не можем быстро решить этот вопрос. Если получим одобрение в течение двух-четырех недель, получим нужное финансирование, то начнем работу в первом квартале следующего года. Тогда сможем открыть стадион в конце сезона-2020/21.