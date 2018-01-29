"Рома" проиграла "Сампдории", Флоренци не забил пенальти

"Рома" на своем поле проиграла "Сампдории" в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1). Автором единственного гола стал нападающий Дуван Сапата. В конце первого тайма защитник римлян Алессандро Флоренци не смог реализовать пенальти.
"Рома" идет на 5-м месте в турнирной таблице, а "Самдория" - на 6-м. Команды разделяют 3 очка.
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
"Рома" - "Сампдория" - 0:1 (0:0)
Гол: Сапата, 80.
Нереализованный пенальти: Флоренци (Р), 39 (вратарь).
"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Стротман, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини (Дефрель, 70), Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 78), Дженгиз Ундер (Перотти, 72).
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Мурру, Феррари, Баррето, Рамирес (Альварес, 72), Линетти, Торрейра (Капецци, 86), Капрари (Ковнацки, 62), Сапата.
Предупреждения: Берешински, 38. Коларов, 57. Флоренци, 79. Мурру, 87.
Судья: Банти.
28 января. Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/