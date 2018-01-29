"Рома" проиграла "Сампдории", Флоренци не забил пенальти

"Рома" на своем поле проиграла "Сампдории" в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1). Автором единственного гола стал нападающий Дуван Сапата. В конце первого тайма защитник римлян Алессандро Флоренци не смог реализовать пенальти.

"Рома" идет на 5-м месте в турнирной таблице, а "Самдория" - на 6-м. Команды разделяют 3 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Рома" - "Сампдория" - 0:1 (0:0)

Гол: Сапата, 80.

Нереализованный пенальти: Флоренци (Р), 39 (вратарь).

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Стротман, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини (Дефрель, 70), Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 78), Дженгиз Ундер (Перотти, 72).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Мурру, Феррари, Баррето, Рамирес (Альварес, 72), Линетти, Торрейра (Капецци, 86), Капрари (Ковнацки, 62), Сапата.

Предупреждения: Берешински, 38. Коларов, 57. Флоренци, 79. Мурру, 87.

Судья: Банти.

28 января. Рим. Стадион "Олимпико".