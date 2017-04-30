"Рома" проиграла "Лацио" в последнем римском дерби Тотти

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле уступила "Лацио" – 1:2. Решающий мяч на счету Душана Басты, точку в игре поставил гол Бальде Кейта. Капитан "волков" Франческо Тотти вышел на поле на 73-й минуте. Напомним, что 40-летний форвард, скорее всего, завершит карьеру будущим летом.

"Лацио" остался на четвертом месте в турнирной таблице. "Рома" идет второй, ее отставание от лидирующего "Ювентуса" увеличилось до девяти очков.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Рома" – "Лацио" – 1:3 (1:1)