"Рома" продлила контракт со Стротманом до 2022 года

"Рома" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Кевином Стротманом. Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2022 года. За римский клуб он выступает с 2013 года, из-за травмы колена он пропустил почти полтора года. Провел всего 86 матчей в футболке "Ромы", забил 12 мячей и отдал 19 голевых передач.

– Для меня это очень важно, – сказал Стротман. – Я действительно хочу выиграть трофей в этом клубе. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться. Мои травмы позади, клуб поддерживал меня все это время, поэтому я и решил остаться.