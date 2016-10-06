23:32 6 октября | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" продлила контракт с Кастаном

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"Рома" объявила о подписании нового контракта с защитником Леандру Кастана. В настоящее время 29-летний бразилец на правах аренды выступает за "Сампдорию". Примечателен тот факт, что о заключении нового соглашения с футболистом, рассчитанного до 2019 года, было объявлено в документе о финансовом состоянии клуба, опубликованном в этот вечер. Подробности сделки неизвестны.

Напомним, Кастан в 2014 году перенес операцию на головном мозге по удалению каверномы, из-за которой около года провел вне футбола.

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