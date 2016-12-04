"Рома" приблизилась к "Ювентусу", обыграв "Лацио"

"Рома" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии обыграла "Лацио" (2:0). Победа позволила команде Лучано Спаллетти приблизиться к лидеру серии А - "Ювентусу", который после 15 игр имеет в активе 36 очков. "Рома" с 32 очками делит вторую строчку с "Миланом".

"Лацио", имеющий 28 очков после 15 матчей, занимает 4-е место в турнирной таблице. Такие же показатели у "Аталанты" и "Наполи".

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Лацио" - "Рома" - 0:2 (0:0)

Голы: Стротман, 64 (0:1). Наингголан, 77 (0:2).

"Лацио": Маркетти, Баста (Габаррон, 80), Уоллас, Раду, Лулич, Билья (Ломбарди, 80), Пароло, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта (Кишна, 85).

"Рома": Щенсны, Манолас, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Жуан Жезус, 90+3), Де Росси, Стротман, Наингголан, Перотти, Эмерсон, Джеко.

Предупреждения: Билья, 29. Рюдигер, 51. Стротман, 67. Лулич, 70. Пароло, 79. Бруну Перес, 84. Ломбарди, 90+4.

Удаление: Катальди (Лацио), 67 (на скамейке запасных).

Судья: Банти.

4 декабря. Рим. Стадион Olimpico.