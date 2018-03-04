"Рома" прервала победную серию "Наполи"

"Наполи" на своем поле потерпел поражение от "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии (2:4). Это первое поражение неаполитанцев в серии А с 1 декабря прошлого года. Беспроигрышная серия насчитывала 11 встреч, из которых 10 побед.

Таким образом, "Ювентус" получил право обойти "Наполи" и выйти на первое место, так как команды разделяет 1 очко, а у туринцев есть один матч в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Наполи" - "Рома" - 2:4 (1:2)

Голы: Инсинье, 6 (1:0). Дженгиз Ундер, 7 (1:1). Джеко, 26 (1:2). Джеко, 73 (1:3). Перотти, 79 (1:4). Мертенс, 90+2 (2:4).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Хамшик, 65), Жоржинью (Милик, 75), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Де Росси (Эль-Шаарави, 88), Стротман, Наингголан, Флоренци, Джеко, Перотти (Пеллегрини, 80), Дженгиз Ундер (Жерсон, 72).

Предупреждения: Фасио, 55. Мертенс, 55. Джеко, 86.

Судья: Масса.

3 марта. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".