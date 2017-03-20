20:59 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" предложила Тотти шестилетний контракт директора клуба

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Президент "Ромы" Джеймс Палотта сообщил, что клуб предложил нападающему Франческо Тотти должность директора после завершения игровой карьеры. Соглашение предполагает, что легенда клуба будет занимать эту должность на протяжении шести лет.

- Пока мы не разговаривали с Тотти по поводу следующего сезона, - приводит Independent слова Палотты. - Но у него есть предложение подписать шестилетний контракт директора клуба.

В нынешнем сезоне 40-летний Тотти выходил на поле в 20 матчах, в которых забил три мяча. Ранее сообщалось, что он склоняется к тому, чтобы завершить свою карьеру летом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rebin

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21:04

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