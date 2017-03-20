"Рома" предложила Тотти шестилетний контракт директора клуба

Президент "Ромы" Джеймс Палотта сообщил, что клуб предложил нападающему Франческо Тотти должность директора после завершения игровой карьеры. Соглашение предполагает, что легенда клуба будет занимать эту должность на протяжении шести лет.

- Пока мы не разговаривали с Тотти по поводу следующего сезона, - приводит Independent слова Палотты. - Но у него есть предложение подписать шестилетний контракт директора клуба.

В нынешнем сезоне 40-летний Тотти выходил на поле в 20 матчах, в которых забил три мяча. Ранее сообщалось, что он склоняется к тому, чтобы завершить свою карьеру летом.