"Рома" подтвердила, что Тотти завершает карьеру и станет директором клуба

Новый спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи объявил, что капитан команды Франческо Тотти завершит карьеру этим летом. 40-летний футболист не будет продлевать истекающий контракт и займет одну из руководящих должностей в клубе.

- Насколько я знаю, у Тотти договоренность с руководством, что это его последний сезон, затем он займет пост директора, - цитирует Football Italia Мончи. - Франческо - это "Рома", я хочу быть ближе к нему, насколько возможно. Я был бы рад узнать хотя бы 1 процент того, что он знает о клубе.

Тотти провел в "Роме" всю профессиональную карьеру, начавшуюся в сезоне-1992/93. Он выиграл чемпионат Италии-2000/01, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. В списке бомбардиров серии A он занимает второе место после Сильвио Пиолы (250 голов против 274). В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах, забил 3 гола и отдал 7 передач во всех турнирах. В стартовом составе он появился лишь в шести поединках, а в последних семи встречах выходит на замену на несколько минут.